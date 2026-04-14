Силач Русский Халк проведет тренировку в поселке Томилино 17 апреля

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян 17 апреля проведет тренировку. Мероприятие состоится в поселке Томилино.

Силач по прозвищу Русский Халк будет удерживать платформу с автомобилем ВАЗ 2108. Одновременно он будет надувать грелку до разрыва в рамках подготовки к установке рекорда мира, который он планирует совершить в День России — 12 июня.

Такой элемент сложного трюкового рекорда мира станет эффектным дополнением шоу. Выступление обещает быть зрелищным.

Тренировка начнется в 11:00 на площадке стадиона «Урожай».