Силач Русский Халк проведет мастер-класс по буксировке машин в Люберцах 8 апреля

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян 8 апреля проведет мастер-класс по буксировке машин. Мероприятие, которое пройдет в спортивной школе олимпийского резерва в Люберцах, будет транслировать телеканал «360».

Прямое включение со стадиона спортшколы начнется в 13:35. Силач по прозвищу Русский Халк сначала будет буксировать одну машину, затем несколько, а потом и автоколонну. Параллельно он планирует надуть грелку до разрыва. Этот номер станет рекордом России.

Перемещать транспортные средства на стадионе будет сложнее за счет мягкого покрытия – машины будут обладать меньшей инерцией.