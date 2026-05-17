Силач из Люберец попробует побить мировой рекорд по сценическому экстриму

На глазах у посетителей Сергей Агаджанян, заместитель президента Федерации силового экстрима России, показал, какие опасные и сложные элементы включает его подготовка. Он удерживал в тренажере Смита штангу с ассистентом на плечах — общий вес превышал 150 килограммов. Также спортсмен надул до разрыва грелку и мгновенно скрутил в трубочку сковороду. Кроме того, силач поднял штангу весом более 200 килограммов на трапецию и разрушил две стальные шпильки, а также выполнил другие экстремальные номера.

Попытка установить мировой рекорд по сценическому экстриму состоится 12 июня в Люберцах.