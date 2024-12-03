Силач из Люберец планирует установить рекорд по сгибанию арматуры

Новый рекорд по сценическому экстриму установят в Люберцах. Местный силач планирует продемонстрировать силу в сгибании стальной арматуры.

Проверить свои навыки хочет сибирский силач 47-летний Полад Мусаев. Демонстрация состоится в Люберцах в феврале 2025 года.

«Под эгидой Федерации силового экстрима России Полад Мусаев уже приступил к подготовке к очень сложному силовому рекорду мира. Рекорд будет посвящен Дню защитника Отечества. Для этого силачу понадобится гнуть короткие стальные арматуры. Фиксировать рекорд будет Международный союз силового экстрима, куда входит более 20 дружественных стран, под руководством Василия Грищенко», — отметил рекордсмен мира по силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян.

Полад Мусаев легко ломает строительные болты и скручивает подковы. В этой дисциплине он является одним из лучших не только в нашей стране, но и во всем мире.

Сейчас силач тренируется с булавами весом 30 килограммов и кувалдами от 10 до 30 килограммов, поднимает и переносит бревна и бетонные блоки.

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