Сибирский силач поставил в Люберцах рекорд мира по сценическому экстриму
Сибирский «сгибатель» из Омска Полад Мусаев в честь Дня защитника Отечества поставил очень сложный силовой рекорд мира по сценическому экстриму. Свою выдающуюся силу он продемонстрировал на ярморочной площади Центрального парка в Люберцах.
Силач за две минуты согнул шесть арматур диаметром 20 миллиметров и длиной 1,2 метра. Чтобы установить рекорд, спортсмен специально прибыл в городской округ Люберцы, который давно завоевал титул «город силы».
Рекорд зафиксировал представитель Международного союза силового экстрима, заместитель президента федерации силового экстрима России, доверенное лицо ООД «Ветераны России» и многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк.
Руководитель Международного союза силового экстрима, президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко отметил, что не каждый силач сможет согнуть даже несколько таких арматур.
«Полад Мусаев при весе около 100 килограммов делает невиданные до этого вещи в сгибании металлических предметов! Поздравляю Полада с установлением рекорда мира по сценическому экстриму!» — подчеркнул он.
Мусаев легко ломает болты и скручивает подковы. Он является одним из сильнейших спортсменов в мире в своей дисциплине — сгибании металла