Сибирский силач поставил в Люберцах рекорд мира по сценическому экстриму

Сибирский «сгибатель» из Омска Полад Мусаев в честь Дня защитника Отечества поставил очень сложный силовой рекорд мира по сценическому экстриму. Свою выдающуюся силу он продемонстрировал на ярморочной площади Центрального парка в Люберцах.

Силач за две минуты согнул шесть арматур диаметром 20 миллиметров и длиной 1,2 метра. Чтобы установить рекорд, спортсмен специально прибыл в городской округ Люберцы, который давно завоевал титул «город силы».

Рекорд зафиксировал представитель Международного союза силового экстрима, заместитель президента федерации силового экстрима России, доверенное лицо ООД «Ветераны России» и многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк.