Шумовые инструменты приобрели для детской музыкальной школы № 2 в Люберцах

Специальные наборы для обучения детей закупили в школу Люберец. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Семья» по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами учреждений допобразования.

В школу завезли деревянные ложки, ксилофон, трещотки, флейты, треугольники и другие инструменты. Они помогают развивать чувство ритма у детей

«Это великолепный подарок юным талантам, за который мы очень благодарны Министерству культуры и туризма Московской области, а также администрации округа», — сказала директор Детской музыкальной школы № 2 Люберец, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева.

Все инструменты создали в мастерской Сереброва. Каждый из них самобытен и непохож на другой.

Отметим, что ранее учреждение и его подразделения получили рояли, пианино, народные и струнные инструменты. Также в здании музыкальной школы на Смирновской улице провели косметический ремонт второго этажа, кабинетов первого этажа, закупили новую мебель.