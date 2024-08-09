Предприятиям на Совхозной улице в Пирогове напомнили о законе о тишине

Фото: пресс-служба администрации го Мытищи

Жители деревни Пирогово пожаловались на нарушение закона о тишине предприятиями, расположенными на улице Совхозной. Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи провели проверку.

По указанному адресу работают шиномонтаж, пункт приема лома, организация по благоустройству ландшафта, жестяные цеха, складские помещения и стоянка для хранения личного большегрузного транспорта. Представители администрации округа разъяснили арендаторам, что они обязаны соблюдать закон о тишине.

Также на объекте зафиксировали нарушения по содержанию территории и пожарной безопасности. Все материалы передали в полицию.

Жители Мытищ могут задать вопросы по работе предприятий сферы торговли в управлении потребительского рынка и услуг администрации муниципалитета по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30. Телефон: 8 495 581-13-48, электронная почта: potrebrinok2012@yandex.ru.

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