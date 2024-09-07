Штрафы за парковку в подмосковных лесах с 7 по 12 сентября составят от 40 до 50 тысяч рублей

С 7 по 12 сентября из-за пожарной опасности в лесах Подмосковья ввели ограничения на посещения. Как не получить штраф 40 тысяч рублей за неправильную парковку рассказали в Комлесхозе региона.

С утра субботы, 7 сентября, патрули лесной охраны и МЧС обнаружили уже семь нарушений. Водители припарковали свои автомобили в лесной зоне во время действия ограничений. Теперь им придется заплатить штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

Ставить свои машины в этот период можно только вдоль дорог общего пользования, подчеркнули в Комлесхозе.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей; для должностных — до 110; для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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