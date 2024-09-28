Штрафы за нелегальные перевозки отходов получили 45 перевозчиков в сентябре

Нарушителей выявили на нескольких трассах с помощью камер наблюдения. Сумма штрафов составила 1,6 миллиона рублей.

Камеры дорожной сети городского округа Мытищи в сентябре зафиксировали 45 нелегальных перевозчиков строительных отходов, общая сумма штрафов за незаконные транспортировки составила 1,6 миллиона рублей.

Мониторинг перемещения отходов строительства, сносов зданий и от земляных работ проводился Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего нарушителей выявили на автодорогах А-104 «Москва-Дмитров-Дубна», М-8 «Холмогоры, а также на участках Осташковского и Волковского шоссе.

Дисциплинировать перевозчиков можно, максимально ужесточив контроль. Круглосуточная система видеонаблюдения способна зафиксировать нарушения и при свете дня, и в ночное время.

Жителям Мытищ, которым потребуется оформить разрешение на транспортировку отходов после стройки, сноса или других работ, можно сделать это через региональный портал государственных услуг.



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