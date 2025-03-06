Штрафы за нарушение требований к содержанию питомцев установили в Подмосковье

В Мособлдуме прошло 106-е заседание, на котором министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных предложил отменить раздел КоАП МО, касающийся ответственности за нарушения при обращении с животными. По его словам, федеральный и региональные кодексы не должны дублировать друг друга.

«В 2021 году Мособлдума внесла законодательную инициативу по внесению изменений в КоАП РФ в части установления ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных. До принятия изменений в федеральное законодательство регион самостоятельно ввел административную ответственность за нарушение правил выгула, что позволило оперативно реагировать на обращения жителей и привлекать к административной ответственности владельцев животных за неустранение продуктов жизнедеятельности, нахождение собак без поводка и намордника, а также за покусы и причинение ущерба», — отметил Двойных.

С 2021 года выписали 519 штрафов на общую сумму более 1,8 миллиона рублей, 377 из которых — за нарушение правил выгула и 209 — за на укусы и причинение ущерба. В декабре 2024 года в КоАП РФ внесли изменения в статью 8.52. Теперь за несоблюдение правил содержания домашних животных предусмотрены штрафы: до трех тысяч рублей — для граждан, до 15 тысяч рублей — для должностных лиц, до 30 тысяч рублей — для юридических лиц.