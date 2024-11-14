Еще 500 медиков приняли на работу в Одинцовскую больницу в 2024 году
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел круглый стол по вопросам здравоохранения. Приняли участие в заседании руководители Одинцовской областной больницы, представители Министерства здравоохранения региона и депутаты окружного совета.
Глава муниципалитета Андрей Иванов подчеркнул необходимость координации усилий для решения проблем в сфере медицины, включая сложности с записью на прием, работу медперсонала и электронные сервисы.
Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев сообщил о принятии более 500 новых сотрудников в этом году и о ходе строительства новых медицинских учреждений. Уже 2025 году завершится реконструкция хирургического корпуса и сосудистого центра, что улучшит качество медицинских услуг.
Обсуждались также вопросы лекарственного обеспечения: жители Голицыно часто ездят за медикаментами в Одинцово из-за отсутствия препаратов в местных аптеках. Заместитель министра здравоохранения Ольга Отдельнова отметила, что это системная проблема, которая уже оперативно решается.
Депутаты также подняли вопросы по Звенигороду, включая круглосуточную педиатрическую помощь и закрытие местного морга. Глава округа предложил рассмотреть возможность строительства нового морга в Звенигороде из-за общественного запроса.
Андрей Иванов по итогам совещания дал поручения по дальнейшему развитию системы здравоохранения в округе.
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