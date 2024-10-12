Штаб помощи в Мытищах поддержал семьи бойцов специальной военной операции
Необходимую помощь оказали семья погибших. Поддержат всем необходимым детей, жен и родителей бойцов.
Родным и близким участников специальной военной операции всегда готовы оказать поддержку в штабе помощи бойцам и их семьям. Регулярные встречи с семьями бойцов проводят для того, чтобы решить вопросы, окружить теплом, заботой и любовью. Есть те, кто погиб во время исполнения военного долга. Создать для их семей максимально комфортные условия, решить бытовые вопросы, помочь с жильем, устроить детей в сады и школы, проконсультировать в любой ситуации — задачи организации.
Пятьсот семей участников специальной военной операции поддержат в Мытищах.
Навестить родных погибших бойцов решили, приехав в гости к двум семьям героев. Александр Данилов погиб 20 сентября 2023 года при исполнении воинского долга. Награжден орденом Мужества. У него остались двое детей и жена.
Илья Захаров погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной операции на территории Украины. Награжден орденом Мужества. У него также остались двое детей и жена. Штаб помощи бойцам специальной военной операции продолжит помогать семьям бойцов, сюда также можно передать посылки или помочь волонтерским организациям.
Штаб находится по адресу: улица Мира, 9.
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