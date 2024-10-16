Штаб по защите бизнеса при Мининвесте Подмосковья отработал более 180 заявлений

Специалисты Штаба по защите бизнеса при Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области помогли предпринимателям обойти административные барьеры. С начала года в ведомство поступило около 180 обращений.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, чаще всего предприниматели обращаются по вопросам технологического присоединения к сетям газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.

«Специалисты обработали уже около 78% запросов. Все оставшиеся находятся в активной проработке», — добавила Зиновьева.

Все обращения регистрируются в единой системе, а ответственные сотрудники контролируют соблюдение сроков и качество обработки запросов.

Если же к решению проблемы требуется привлечение профильных специалистов, то вопрос направляется в Штаб по защите бизнеса при Мининвесте Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».