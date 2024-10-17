Штаб по вопросам зимнего содержания дорог заработает в Мытищах с 1 ноября

Центральной темой еженедельного оперативного совещания в администрации городского округа Мытищи стала подготовка дорог к зимнему сезону. С 1 ноября в муниципалитете начнет работать штаб для обработки обращений по содержанию дорог, доров и общественных пространств.

На оперативном совещании доклад представил директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков. Улично-дорожная сеть муниципалитета — это автодороги, пешеходные тротуары, остановки общественного транспорта и подземные переходы. Сейчас подготовку к зимнему сезону ведут по всем направлениям.

«Обслуживание муниципальной дорожной сети на территории города на контрактной основе осуществляется силами пяти подрядных организаций, а также муниципального бюджетного учреждения „Леспаркхоз“», — доложил Арсений Сурояков.

В округе достаточно противогололедных материалов. Их будут поставлять каждый месяц по 300-700 тонн при необходимости и по мере расхода. Спецтехника и дорожные рабочие готовы к наступлению зимы.

Отметим, что в администрации Мытищ с 1 ноября откроют зимний штаб для обработки обращений по вопросам содержания дорог, дворов, парковок и общественных пространств. По всем интересующим вопросам можно позвонить или написать в WhatsApp или Telegram по телефону: +7 (916) 531-79-06.

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