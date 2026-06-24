Штаб общественного наблюдения за выборами сформировали в Наро-Фоминске

23 июня в округе прошло первое заседание штаба общественного наблюдения за предстоящими выборами. Участники обсудили подготовку к Единому дню голосования и меры по обеспечению прозрачности избирательного процесса.

Рабочая встреча прошла с участием Игоря Куимова, Светланы Подоплеловой, Сергея Беляева, Ренаты Демидовой, Жанны Можаровой, Дениса Анищенко и Дениса Голубева. На заседании обозначили основные направления работы штаба на период избирательной кампании.

Отдельное внимание уделили вопросам организации контроля за соблюдением избирательных прав граждан. Рассматривалась подготовка встреч с представителями территориальной избирательной комиссии, кандидатами в депутаты и жителями округа. Также обсуждалось оснащение избирательных участков системами видеонаблюдения или видеорегистраторами и обучение общественных наблюдателей.

В работе штаба будут задействованы представители Общественной палаты округа, волонтерских объединений и депутаты местного совета. Участники подчеркнули, что система общественного контроля должна охватывать все этапы голосования и подсчета результатов.

«Основная задача штаба — обеспечить контроль за соблюдением избирательных прав граждан, оперативно реагировать на возможные нарушения и информировать жителей о ходе кампании», — отметили участники заседания.

В ближайшее время планируется проведение обучающих семинаров для наблюдателей и подготовка к мониторингу избирательных участков в день голосования. Работа штаба будет продолжаться до завершения избирательного процесса.