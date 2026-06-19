Штаб общественного наблюдения за выборами начал работу в Солнечногорске

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации назначены Указом Президента России № 428 на 20 сентября 2026 года, что дало официальный старт избирательной кампании. По итогам будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных и 225 по федеральному избирательному округу. Городской округ Солнечногорск вошел в 119-й Дмитровский избирательный округ, включающий также Дмитров, Химки и Лобню.

Основная задача Штаба общественного наблюдения — контроль за соблюдением избирательных прав граждан, оперативное реагирование на возможные нарушения и информирование жителей о ходе кампании. На первом заседании штаба руководителем избран директор ДК «Выстрел» Владимир Дацюк. Он отметил: «Мы будем тесно сотрудничать со всеми участниками избирательного процесса в части соблюдения прав граждан. В наших планах — проведение мониторингов, круглых столов и встреч с экспертами». В ближайшее время участники штаба приступят к формированию корпуса наблюдателей, проведению обучающих семинаров и подготовке к мониторингу избирательных участков в день голосования. Такая работа обеспечит прозрачность, легитимность и общественный контроль на всех этапах избирательного процесса.