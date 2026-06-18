Штаб общественного наблюдения за выборами начал работу в Химках

В Химках начал работу Штаб общественного наблюдения за предстоящими выборами депутатов разных уровней. В состав штаба вошли представители общественных организаций, предпринимательского сообщества и активные жители округа.

Руководителем штаба в ходе первого заседания избран заместитель председателя Общественной палаты городского округа Химки Егор Горовой. «Наша цель — открытость выборов и максимальная прозрачность процесса голосования. Поэтому мы будем тесно сотрудничать со всеми участниками избирательного процесса в части соблюдения прав граждан. В наших планах — проведение мониторингов, круглых столов и встреч с экспертами», — отметил Егор Горовой.

Химки входят в состав 119-го Дмитровского одномандатного избирательного округа, в который также входят Дмитров, Лобня и Солнечногорск.

Основная задача штаба — контроль за соблюдением избирательных прав граждан, оперативное реагирование на возможные нарушения и информирование жителей о ходе избирательной кампании. В ближайшее время участники штаба приступят к формированию корпуса наблюдателей, проведению обучающих семинаров и подготовке к мониторингу избирательных участков в день голосования. Такая совместная работа позволит обеспечить прозрачность, легитимность и общественный контроль на всех этапах избирательного процесса.