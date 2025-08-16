Шпажистка из Химок стала серебряным призером Спартакиады молодежи России

Ученица химкинской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Софья Цушко выступила на турнире в рамках VI Спартакиады молодежи России и в составе сборной Московской области завоевала серебро в командных соревнованиях среди девушек. Турнир, прошедший в Уфе, собрал 213 юниоров из разных регионов страны.

Соревнования проходили в личном и командном зачете по всем трем видам оружия. Шпажистка Софья вместе с товарищами по команде пробилась в финал и стала серебряным призером, уступив в решающем поединке команде Москвы со счетом 45:41.

Отметим, VI летняя Спартакиада молодежи России проводится при поддержке Министерства спорта РФ.

Ранее, в январе, Софья Цушко уже представляла Химки в составе сборной Московской области на первенстве России по фехтованию — тогда она вернулась с золотой медалью и подтвердила звание мастера спорта.