Шоу «Зимний фристайл-мотокросс» стартовало в Подмосковье

В новогодние праздники жителей и гостей Подмосковья ожидает жаркая программа, включающая «Зимний фристайл-мотокросс» от команды FMX13, возглавляемой Алексеем Колесниковым, уроженцем Коломны. Выступления запланированы в восьми муниципалитетах региона.
В рамках мероприятия участники увидят три блока, посвященных фристайл-мотокроссу, а также сальто на багги — трюк, который исполняют всего четыре человека в мире.
Паузы между выступлениями будут заполнены номерами чемпиона мира по битбоксу Вахтанга.
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