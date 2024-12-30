Шоу «Зимний фристайл-мотокросс» стартовало в Подмосковье

В новогодние праздники жителей и гостей Подмосковья ожидает жаркая программа, включающая «Зимний фристайл-мотокросс» от команды FMX13, возглавляемой Алексеем Колесниковым, уроженцем Коломны. Выступления запланированы в восьми муниципалитетах региона.

В рамках мероприятия участники увидят три блока, посвященных фристайл-мотокроссу, а также сальто на багги — трюк, который исполняют всего четыре человека в мире.

Паузы между выступлениями будут заполнены номерами чемпиона мира по битбоксу Вахтанга.