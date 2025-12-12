Шоу «Щелкунчик» в честь открытия Театрального катка пройдет в Химках 13 декабря

Театральный каток открывает в округе Химки седьмой сезон. Уже в эту субботу, 13 декабря, в 17:00 на льду главной площадки города жителям и гостям муниципалитета представят шоу «Щелкунчик» в исполнении шоу-балета La Skadi.

Одним из главных событий вечера также станет выступление юных спортсменов. Праздничную атмосферу мероприятию создадут кавер-группа, современный духовой оркестр и диджей с подборкой любимых новогодних хитов.

Посетить каток смогут все желающие — вход свободный.

Отметим, что ледовую площадку в этом году увеличили. Для удобства гостей там открыли пункты проката и заточки коньков, теплые раздевалки, детскую зону, а также точку с горячими напитками.

