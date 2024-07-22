Шоу мыльных пузырей провели для детей в центральном парке Лобни

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

На прошлой неделе центральный парк Лобни открыли после капитальной реконструкции. В выходные здесь прошел яркий праздник детства, собравший множество маленьких зрителей и их родителей.

Главным событием стала детская дискотека, где ребята танцевали под зажигательные мелодии и участвовали в конкурсах. Для ребят подготовили насыщенную игровую программу со спортивными и творческими активностями.

Мероприятие порадовало детей поролоновой вечеринкой и шоу мыльных пузырей. По словам участников, даже взрослые смогли окунуться в атмосферу детства и насладиться праздником.

Напомним, что реконструкция центрального парка городского округа Лобня осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Завершение проекта запланировано на август 2024 года.

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