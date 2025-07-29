Шоу мыльных пузырей ко Дню Нептуна прошло в Химках

В парке Толстого организовали детскую программу с научными мастер-классами и интерактивными шоу. Мероприятие продолжило традицию летних развлечений для жителей города.

Юные гости участвовали в создании слаймов — пластичных игрушек с необычными физическими свойствами. Центральным событием стало красочное шоу с гигантскими мыльными пузырями.

«Мы с мамой гуляли в парке и увидели, как делают слаймы. Я тоже сделала свой, теперь заберу его домой. Еще нам показали представление с мыльными пузырями, было очень весело», — отметила химчанка Вероника Смолина.

Дополнительную атмосферу создали тематические викторины о морских обитателях и бесплатная раздача воздушных шаров. Во время мероприятия также привели историческую справку, где напомнили, что традиция празднования Дня Нептуна связана с морскими путешествиями через экватор.