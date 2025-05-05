Шоу ко Дню Победы прошло на ледовой арене в Красногорске

«Красногорск Арена имени Петрова» стала центром масштабного ледового шоу, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках торжественного мероприятия прошел захватывающий товарищеский матч между командами Академии хоккея имени Владимира Петрова и Академии Татьяны Навки «Наши Надежды».

Игра вызвала живой интерес у зрителей — спортсмены продемонстрировали зрелищный хоккей, завершившийся ничьей со счетом 7:7.

Кроме того, воспитанники Академии Татьяны Навки представили яркие показательными выступлениями на льду, удивив публику мастерством и грацией. Их номера стали настоящим украшением вечера и подарили гостям незабываемые эмоции.

Праздничное ледовое шоу, посвященное 80-й годовщине Великой Победы, оставило теплые воспоминания у всех участников и зрителей, став важным событием в культурной жизни Красногорска.