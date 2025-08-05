Шлагбаумы установили в деревне Ивановское под Красногорском

Водители часто объезжали пробки рядом с жилым комплексом «Новая Рига» в Красногорске через деревню Ивановское, создавая оживленный трафик и мешая местным жителям. По поручению главы округа Дмитрия Волкова на въезде в населенный пункт и на выезде из него установили шлагбаумы.

Теперь на улицах деревни Ивановское стало спокойнее. Юные жители населенного пункта могут играть и кататься на самокатах, велосипедах и беговелах, а родители не опасаться за их безопасность.

Установку шлагбаумов сельчане отметили веселым спортивным праздником с конкурсами и мастер-классами для детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков дорог — это приоритетная задача. Общая протяженность дорожной сети в Подмосковье составляет 45 тысяч километров.