Шлагбаумы установили в деревне Ивановское под Красногорском

Водители часто объезжали пробки рядом с жилым комплексом «Новая Рига» в Красногорске через деревню Ивановское, создавая оживленный трафик и мешая местным жителям. По поручению главы округа Дмитрия Волкова на въезде в населенный пункт и на выезде из него установили шлагбаумы.
Теперь на улицах деревни Ивановское стало спокойнее. Юные жители населенного пункта могут играть и кататься на самокатах, велосипедах и беговелах, а родители не опасаться за их безопасность.
Установку шлагбаумов сельчане отметили веселым спортивным праздником с конкурсами и мастер-классами для детей и взрослых.