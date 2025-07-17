Школы в Мытищах стали лидерами Подмосковья по подготовке стобалльников на ЕГЭ

Итоги 2024-2025 учебного года подвели на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов. Мытищинские школа № 6 (директор Лариса Ляпина) и лицей № 34 (директор Светлана Титкина) вошли в число лидеров в регионе по подготовке стобалльников.

Мультибальников в Подмосковье оказалось всего двое: один из них Андрей Невзоров — выпускник школы № 6, педагоги которой подготовили 12 ребят, получивших 100-балльный результат по разным предметам.

Порадовал количеством успешных выпускников и лицей № 34 выпустивший 11 стобалльников. При этом четверо из них — по химии, которых подготовила заслуженный работник образования Московской области Наталья Калялина.

Подготовку стобалльников педагоги школ провели усердно и результативно. Ребята со своей стороны сделали все возможное, чтобы сдать экзамены, достойно представив учебное заведение и своих учителей.