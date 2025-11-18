Школы в Коломне получили «Знак качества для образовательных организаций»

Пять школ в городском округе Коломна удостоены всероссийской награды — им присвоен «Знак качества для образовательных организаций». Таким образом Рособрнадзор отметил гимназию № 2 «Квантор», гимназию № 9 имени дважды Героя Советского Союза Горшкова, лицей № 4, гимназию № 8 и школу № 15.

О старте проекта «Знак качества для образовательных организаций» объявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на недавней всероссийской конференции.

«Цель инициативы — назвать и отметить сильные и успешные школы, тех, на кого могут равняться коллеги, у кого можно перенимать опыт и эффективные практики организации работы», — рассказали в управлении образования администрации городского округа Коломна.

Добавим, что гимназия № 2 «Квантор» и гимназия № 9 имени дважды Героя Советского Союза Горшкова получили «Знак качества» за высокие образовательные результаты. Лицей № 4, гимназия № 8 и школа № 15 отмечены за высокую культуру оценивания знаний учеников.