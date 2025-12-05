Школы украсят к Новому году в Химках

В образовательных учреждениях Химок царит предновогодняя атмосфера: ученики, учителя и родители активно украшают помещения к празднику. Каждая школа выбрала свой уникальный стиль для декора.

В школе № 19 в этом году отдали предпочтение русской тематике с элементами гжели и хохломы, создавая уютное пространство.

«Активы классов совместно с классными руководителями с азартом и предвкушением предстоящих новогодних праздников украсили школу подручными материалами», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 19 Светлана Шамаева.

В гимназии № 23 окна превратились в художественную выставку благодаря рисункам учеников и гирляндам от родителей.

«Мы старались сделать так, чтобы в каждом корпусе гимназии возникло свое маленькое чудо. Готовим фотозоны, тематические акции, выставки и мастер-классы. В декабре у ребят будет целая серия праздничных событий. Нам важно, чтобы каждый ученик почувствовал себя частью общего волшебства», — отметила директор гимназии № 23 и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Во второй половине декабря в школе № 30 пройдет конкурс на лучший новогодний шар. Каждый класс создаст уникальную игрушку, которая займет свое место на главной школьной елке в актовом зале.

«Будет и конкурс новогодних шаров от класса, и лучшая елка в классе, и лучшее украшение класса. Внешний фасад школы уже украшен», — поделился советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 30 Александр Титенок.

Таким образом, через совместное творчество в школах Химок создается та самая теплая и искренняя новогодняя атмосфера, которая объединяет всех участников образовательного процесса.