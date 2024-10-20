Школы Подольска поучаствовали во всероссийской неделе искусственного интеллекта

Более 4,5 тысячи школьников Подольска проверили свои знания в мероприятиях, приуроченных ко Всероссийской неделе искусственного интеллекта. Для них организовали мастер-классы, вебинары и кинопоказы.

«Всероссийская неделя искусственного интеллекта» является онлайн-проектом. Поучаствовали в нем ребята с пятого по 11 классы, 250 педагогов из 22 общеобразовательные организации Подольска.

Организовали вебинары, мастер-классы с экспертами, просмотры видеороликов специалисты компании «Цифриум» и «Школьной Лиги». Также ребята решали задачи с помощью нейросетей.

Участникам недели показали, как с помощью ИИ-генераторов изображений можно создавать визуальные образы всего за несколько секунд. Кроме того, ребята освоили и другие полезные функции искусственного интеллекта.

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