Школы Подмосковья пригласили к участию в проекте «Знание.Спорт»

Подмосковные школы пригласили принять участие во всероссийском проекте «Знание.Спорт». Он посвящен темам формирования здорового образа жизни и расширения кругозора в области спортивных достижений. Старт запланирован на 8 сентября.

Как сообщили в Министерстве образования МО, инициатива направлена на учеников с 6-го по 11-й класс. В рамках проекта пройдут мероприятия, лекции, кинопоказы и викторины. Со школьниками будут встречаться выдающиеся спортсмены и общественные деятели. Школы смогут самостоятельно организовать мероприятия по предоставленным методичкам.

События проекта «Знание.Спорт» продлятся до 31 октября. По результатам выберут 50 самых активных образовательных учреждений. Рейтинг опубликуют в ноябре, победителям конкурса вручат комплекты спортивного инвентаря.

Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте.