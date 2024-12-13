Школы Мытищ присоединились к проекту «Цифровая образовательная среда»

Современные технологии будут активно использовать в процессе обучения и преподавания. Ученики и учителя будут посещать цифровые образовательные площадки и получать информацию о процессе обучения онлайн.

Лицей № 15, школы № 12 и № 24 в этом году присоединились к Федеральному Проекту «Цифровая образовательная среда», который уже объединил 14 образовательных учреждений городского округа Мытищи.

Формирование цифровой образовательной среды, где ученики могут получить навыки, востребованные в современном мире, благодаря этому проекту с успехом реализуют в школах Мытищ. Классы оснащены специальным современным оборудованием — компьютерами, SMART-телевизорами, принтерами, камерами видеонаблюдения и другими устройствами, а также комплектующими к ним.

Заместитель директора по информационным технологиям школы № 24, учитель математики Татьяна Мавлянова, отметила, что цифровизация позитивно отразилась на уровне преподавания, а использование интерактивных панелей и смарт-телевизоров оживило проведение уроков, стало мощной мотивацией для учеников.

Педагогический процесс во многим стал более современным благодаря технологиям и современным устройствам.

Цифровизация объединила традиционную систему образования с занятиями в классах и дистанционных обучающих технологий. Доступ к высокоскоростному интернету, позволил школьникам и преподавателям подключиться к образовательным сайтам и порталам, а это важно в процессе обучения и повышения уровня знаний по предметам.

Очевидно, еще одно преимущество — с помощью новых технологий можно вести документацию в электронном виде, а также получать информацию в формате онлайн о процессе обучения на цифровых образовательных платформах, например, на портале Госуслуг.