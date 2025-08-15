Школы Королева подготовили к новому учебному году

Первого сентября школы Королева вновь распахнут двери для учащихся. Традиционно новый учебный год стартует в 22 крупных образовательных комплексах, расположенных более чем в ста зданиях, а также в школе № 7 и в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подготовка к началу учебы велась в течение летних каникул, а качество работ и готовность учреждений проверила выездная комиссия во главе с первым заместителем главы Королева Ильей Конышевым при участии сотрудников комитета образования, МВД, ГАИ, Росгвардии и других надзорных структур.

Проверены также пищеблоки и столовые на соответствие нормам, осмотрены помещения и прилегающие территории — игровые зоны, спортивные площадки и площадки для младших детей.

К началу года школы пополнили материально‑техническую базу — закуплены новый учебный инвентарь и оборудование, что должно создать более комфортные условия обучения и развития учеников.

Кроме того, дошкольное отделение гимназии № 11 было перепрофилировано в современную школу для младших классов с полным рабочим днем.

Завершается капитальный ремонт двух дошкольных отделений в лицеях № 4 и № 5, достраивается дополнительный корпус 1-й школы, а также начаты работы по капитальному ремонту основного здания.

Отметим, в День знаний за парты сядут более 28 600 школьников, из которых около 2 630 — первоклассники.