Школы Коломны собрали партию гумпомощи для бойцов СВО

Волонтеры в Коломне собрали посылку для бойцов, которую отправят в зону спецоперации. В нее вошло устройство для предотвращения вторжения дронов, а также средства защиты, письма и рисунки.

В акции «Букет учителя — СВОим» по сбору средств на покупку специального устройства поучаствовали ученики и учителя 18 школ Коломны и Озер. Благотворительное мероприятие организовали сотрудники управления образования округа.

Удалось собрать более миллиона рублей. На них приобрели семь устройств и материал для плетения маскировочных сетей. Их сплели взрослые и старшеклассники.

Учащиеся младших классов написали письма и нарисовали рисунки для бойцов. Затем все соберут в одну посылку и отправят ее в зону боевого соприкосновения.

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