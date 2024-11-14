Школы Коломны передали бойцам СВО устройство для обнаружения беспилотников

Еще одно спецустройство передали родители школьников Коломны в зону спецоперации. С его помощью военнослужащие смогут обнаруживать беспилотные аппараты.

Ранее на передовую отправляли два таких устройства. Более миллиона рублей на покупку антидроновых детекторов собрали в рамках благотворительной акции «Букет учителя — СВОим».

Акцию организовало управление образования городского округа Коломна. Ученики и учителя 18 озерских и коломенских школ отказались от покупки цветов и передали деньги на покупку семи специальных устройств для предотвращения вторжения дронов.

Кроме того, удалось купить материалы для плетения маскировочных сетей. Дети тоже поучаствовали в акции — они написали письма и нарисовали рисунки для бойцов.

Посылку передали военнослужащим в школе № 14 в Коломне. Ее отправили в зону боевого соприкосновения.

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