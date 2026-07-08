Школы Химок и Бугульмы договорились о совместных экскурсиях и уроках

В химкинской школе № 8 имени Матвеева прошла встреча директора учреждения Ольги Игнатьевой с руководителем музея боевой славы школы № 11 города Бугульма Алексеем Дятловым. По итогам визита учреждения договорились о проведении совместных онлайн-экскурсий и тематических уроков.

Музей школы № 11 в Бугульме носит имя 352-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Татарстане и прошла боевой путь от Орши до Восточной Пруссии. Ее штаб в годы войны находился на месте школы № 8 в Химках.

«Наши школы объединяет общая история — 352-я дивизия формировалась в Бугульме, а ее штаб в годы войны находился на месте нашей школы. Сегодня мы не просто обмениваемся опытом, мы укрепляем связь между городами, которая берет начало в годы Великой Отечественной войны. Памятные подарки, которые Алексей Вениаминович передал нашей школе, станут важными экспонатами нашего музея», — сказала Ольга Игнатьева.

Гости обсудили совместные проекты по патриотическому воспитанию и обменялись опытом. Депутат Химок Галина Болотова отметила, что сотрудничество между школами из разных городов дает мощный импульс для воспитания подрастающего поколения. Депутат Юлия Ишкова добавила, что сотрудничество между музеями расширит образовательные возможности и укрепит связь между регионами.