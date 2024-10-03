Школу в ЖК«Римский» в поселке Развилка достроят к сентябрю 2025 года

Школу на 1350 мест в жилом комплексе «Римский» в поселке Развилка достроят к сентябрю 2025 года. Там обустроят учебные кабинеты с мастерскими и лабораториями.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, сейчас в здании проводят отделочные работы. Там трудятся 75 человек и спецтехника. Они ведут работы по устройству и штукатурке стен и перегородок, а также монтируют коммуникации.

В четырехэтажном здании площадью почти 20 тысяч квадратных метров обустроят учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый и спортивные залы, библиотеку с IT-зоной, столовую и другие помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил включить отопление в школах и детских садах в начале октября.

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