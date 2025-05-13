Школу в ЖК «Римский» откроют в Ленинском округе в 2025 году

Строительство общеобразовательного учреждения на 1350 мест продолжается в муниципалитете. Сейчас готовность объекта составляет 45%, открытие школы запланировано на текущий год.

На стройплощадке ежедневно трудятся 150 человек и девять единиц техники. Сейчас рабочие заняты устройством стяжки на четвертом этаже школы и оконных откосов на третьем и четвертом этажах, укладкой плитки на площадках лестницы, грунтовкой и шпатлевкой стен, монтажом стояков водоснабжения и трубопроводов отопления, штукатурными работами. Параллельно ведутся работы по благоустройству окружающей территории.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов рассказал, что современная четырехэтажная школа предоставит детям все условия для всестороннего развития. В здании площадью почти 20 тысяч квадратных метров разместят учебные классы, просторный актовый зал и два спортивных зала, оборудованные лаборатории, мастерские, читальный зал с IT-зоной и современную столовую. На прилегающей территории обустроят стадион с легкоатлетическим сектором и игровые площадки.

В 2025 году в муниципалитете откроют еще три школы в жилых комплексах «Пригород Лесное», «Первый квартал» и «Горки парк».