Школу в ЖК «Новые Островцы» в Раменском достроят к сентябрю

Школу построят в жилом комплексе «Новые Островцы» в Раменском. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи учеников и откроется в сентябре, сообщили в региональном стройнадзоре.

Площадь четырехэтажного здания превысит 12,5 тысячи квадратных метров. Ученики будут заниматься только в первую смену, для них создадут комфортную образовательную среду.

В школе будут просторные классы, лаборантские, актовый зал на 350 мест и пищеблок со столовой, а также кабинеты психолога и логопеда, медицинский пункт, библиотечный центр с читальным залом, книгохранилищем, кабинетом информационных технологий и центром детских инициатив. Также в здании создадут два спортивных зала.

Инспекторы оценили готовность здания на 75%. Сейчас там завершается обустройство фасадов, монтаж коммуникаций, отделочные работы и благоустройство.