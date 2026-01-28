Школу в ЖК «Новые Островцы» в Люберцах построят в 2027 году

В Люберцах продолжается активное строительство общеобразовательной школы, рассчитанной на 1100 учеников. Ее возводят в жилом комплексе «Новые Островцы».

Инспекторы регионального Главгосстройнадзора проверили соответствие работ стандартам.

Четырехэтажное здание площадью более 12,5 тысячи квадратных метров начали строить в апреле минувшего года. Сейчас готовность школы достигает 38%. Рабочие занимаются фасадом, прокладывают наружные и внутренние коммуникации, монтируют перегородки и устанавливают окна.

В здании 400 мест отведут для начальных классов, 500 — для средней школы и 200 — для старшеклассников. Особое внимание уделили доступности среды: 5% мест предусмотрели для детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых создадут все необходимые условия.

Помимо современных учебных кабинетов и лабораторий, в здании разместят два спортивных зала, актовый зал на 350 мест, библиотечно-информационный центр и медицинский блок.

Также в школе оборудуют зону психолого-педагогической помощи, кабинеты логопеда, психолога и социального педагога.

Школьная столовая сможет одновременно принимать до 550 детей.

Застройщик планирует полностью завершить работы к январю будущего года.