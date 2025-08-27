Школу в ЖК «Новые Островцы» в Люберцах построят в 2026 году

Новую школу построят в жилом комплексе «Новые Островцы» в Люберцах к сентябрю 2026 году. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи мест.

Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас работы продолжаются на уровне третьего этажа. Общая готовность уже превысила 20%.

«На площадке 109 рабочих и семь единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне третьего этажа здания, кладка наружных и внутренних стен, гидроизоляцию и утепление наружных стен цокольного этажа», — уточнили в ведомстве.

Площадь здания превысит 12 тысяч квадратных метров. Внутри обустроят блок начальной школы на 400 мест, а также блоки основной и старшей на 700 учеников. Там обустроят специализированные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотечный центр, столовую и другие помещения. На территории будет стадион, игровые площадки и места для проведения мероприятий.

Строительство ведут за счет бюджетных средств в рамках госпрограммы.