Школу в ЖК «Новые Островцы» в Люберцах построят к 2027 году

Школу на 1,1 тысячи учеников построят в жилом комплексе «Новые Островцы» в Люберцах. Завершить работы планируют к 2027 году.

В здании уже завершается остекление и начались фасадные работы, рассказали в областном Минстрое. В нем обустроят 54 универсальных и специализированных класса, а также помещения для занятий творчеством и спортом.

«На сегодня общая готовность объекта составляет более 50%: в полном объеме выполнены работы по устройству монолитного каркаса здания и кладке внешних и наружных стен, ведется устройство кровли, монтаж светопрозрачных конструкций выполнен на 90%, теплоизоляция фасада на 70%, ведется монтаж инженерных сетей», — отметил глава ведомства Александр Туровский.

В школе разместят блок начальной школы на 400 мест, а также основной и старшей на 700 учеников.

На территории обустроят спортивные площадки, беговые дорожки и места отдыха.

Работы ведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».