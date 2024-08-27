Школу в ЖК «Ярославский» в Мытищах откроют в сентябре

Фото: ПИК

Школу на 1650 мест откроют в жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах. В ней обустроили классы для изучения математики, химии, физики, биологии и других предметов, а также библиотеку и многое другое.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школу построила компания ПИК за счет внебюджетных средств.

В здании площадью более 22 тысяч квадратных метров обустроили 66 классов, актовый и спортивный залы, библиотеку с читальным залом, столовую и другие помещения.

Всего в ЖК расположены 25 домов, четырех детских сада, две общеобразовательные и одна спортивная школы. Рядом находятся лесопарки, набережная реки Яузы и Рупасовские пруды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в школы региона пойдет рекордное количество учеников. За парты сядут один миллион и 84 тысячи ребят.

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