Школу в поселке Калининец под Наро-Фоминском отремонтируют к сентябрю

В районном поселке Калининец под Наро-Фоминском продолжается капитальный ремонт Алабинской школы. На данный момент готовность объекта оценивают в 60%. Образовательное учреждение планируется открыть к 1 сентября.

«В настоящее время подрядчик выполняет монтаж водоснабжения, электроснабжения и слаботочных систем, фасадные и кровельные работы, укладку настенной и напольной плитки устройство инженерных коммуникаций и благоустройство территории», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, в образовательном учреждении установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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