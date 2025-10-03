Школу в поселке Хорлово в Воскресенске капитально отремонтируют в 2026 году

Среднюю школу «Наши традиции», расположенную на Советской улице, обновят в поселке Хорлово. Открытие образовательного учреждения запланировано на сентябрь 2026 года.

В здании школы площадью 2808,4 квадратных метра обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Будут отремонтированы все внутренние помещения, в том числе спортивный зал и пищеблок. Для школы закупят новое оборудование и мебель. Прилегающую территорию благоустроят.

Работы проведут в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году регионе открыли 26 новых школ и 15 детских садов. Еще более 70 образовательных учреждений капитально отремонтировали. До конца года двери откроют еще шесть организаций. В каждой из них создадут современные и комфортные условия для учебы.