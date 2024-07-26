Школу в микрорайоне Парковый в Котельниках достроят к 1 сентября

Строительство школы в Котельниках вышло на финишную прямую. Ученики микрорайона Парковый смогут сесть за парты в новом современном здании 1 сентября.

Как пояснили в Министерстве строительного комплекса Московской области, готовность объекта составляет уже 90%.

В школе разместятся 80 основных и 33 специализированных кабинетов, многофункциональные спортивные залы, зал для занятий хореографией, актовый зал на 600 мест, столовая на 1000 мест, библиотека с ИТ зоной, лаборатории и мастерские.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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