Школу в деревне Островцы построят в Люберцах в 2026 году
В деревне Островцы полным ходом продолжается возведение новой школы на 1100 мест. Жители с нетерпением ждут открытия социального объекта.
Современное образовательное учреждение начали строить на Баулинской улице в мае прошлого года. За год на площадке возвели четырехэтажное здание общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Внутри — блоки начальной и старшей школы, просторные классы, спортивные и общественные пространства.
Сейчас строители сосредоточены на внутренних отделочных работах. Кабинеты уже приобретают законченный вид: в помещениях выполняют чистовую отделку, устанавливают инженерные системы и готовят пространство к оснащению мебелью и техникой. Практически готовы актовый зал и школьная столовая. Параллельно продолжается благоустройство прилегающей территории.
Ежедневно на объекте работают более 200 специалистов и задействовано 13 единиц строительной техники.
Строительная готовность объекта составляет 65%. Уже в конце мая в новую школу планируют поставить первую партию оборудования. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева школу возводят досрочно — с опережением графика почти на год. Завершить все работы и открыть образовательное учреждение планируют уже к 1 сентября.