Школу в деревне Островцы построят в Люберцах в 2026 году

В деревне Островцы полным ходом продолжается возведение новой школы на 1100 мест. Жители с нетерпением ждут открытия социального объекта.

Современное образовательное учреждение начали строить на Баулинской улице в мае прошлого года. За год на площадке возвели четырехэтажное здание общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Внутри — блоки начальной и старшей школы, просторные классы, спортивные и общественные пространства.

Сейчас строители сосредоточены на внутренних отделочных работах. Кабинеты уже приобретают законченный вид: в помещениях выполняют чистовую отделку, устанавливают инженерные системы и готовят пространство к оснащению мебелью и техникой. Практически готовы актовый зал и школьная столовая. Параллельно продолжается благоустройство прилегающей территории.