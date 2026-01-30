Школу в деревне Кузнецы капитально отремонтируют в Павлово-Посадском округе

Модернизация здания образовательного учреждения продолжается в населенном пункте. Специалисты уже почти на 70% завершили демонтаж внутренних помещений.

На стройплощадке ежедневно трудятся 15 человек. Сейчас строители выполняют подготовительные работы перед усилением конструкций и обновлением инженерных сетей: демонтируют перегородки, потолки и дверных проемы, вентиляцию и водоснабжение, снимают напольные покрытия и штукатурку, разбирают линии электроснабжения и слаботочные системы.

В феврале подрядчик планирует начать монтаж усилений и подготовку каналов под инженерные коммуникации в полах первого этажа, а весной — привести в порядок кровлю, окна и систему отопления.

Капитальный ремонт позволит повысить энергоэффективность и обеспечить школьникам более безопасные и комфортные условия обучения. Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.

Обновление школы в Кузнецах — продолжение системной модернизации социальной инфраструктуры в Павлово-Посадском округе: в прошлом году отремонтировали детский сад «Малютка» в Павловском Посаде и образовательный корпус «Истоки» Электрогорского лицея.