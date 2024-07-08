Школу в деревне Кострово капитально отремонтируют к сентябрю

Школу в деревне Кострово капитально отремонтируют в Истре к сентябрю. Там обновят фасад, кровлю, окна, двери и коммуникации. В классах также появится новая мебель.

Как сообщили в подмосковном Минстрое, работы уже выполнили более чем на 60%.

«На площадке рабочие ведут монтаж инженерных сетей и оборудования перегородок, устройство плитки, монтаж внутренних и входных дверей, отделку помещений покраску фасадов. Работы в графике», — уточнили в ведомстве.

Здание школы построили в 1969 году. Его площадь превышает 1,9 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников с началом нового этапа. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников, а девятые — 95 тысяч.

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