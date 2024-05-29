Школу в деревне Голубое откроют 1 сентября
Строительство самой большой школы Солнечногорска на 1375 мест находится на завершающем этапе. Строительная готовность объекта в деревне Голубое достигла 80%. Открытие запланировано на 1 сентября.
Сейчас специалисты продолжают монтаж инженерных сетей, внутренние отделочные работы и благоустройство территории. На объекте задействовано более 300 рабочих и 10 спецмашин.
«Улучшение социальной инфраструктуры округа является для нас приоритетной задачей. Деревня Голубое — динамично развивающаяся территория нашего округа, и большую современную школу здесь с нетерпением ждут жители. Отмечу, что объект возводится по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентского проекта „Образование“», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Общая площадь четырехэтажного здания — 28,3 тысяч квадратных метров. Для учащихся начальных классов выделено 500 мест, а для средних и старших — 875 мест.
В школе оборудуют учебные классы и лаборатории, актовый зал, столовую и библиотеку. На прилегающей территории разместится стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки. Откроют образовательное учреждение к 1 сентября 2024 года.
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