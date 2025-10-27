Школу в деревне Брехово под Химками построят в 2028 году

Среднюю школу построят в деревне Брехово под Химками. Учреждение планируют открыть в 2028 году.

Подрядчик уже приступил к работам на объекте, рассказали в региональном Минстрое. Школу будут возводить по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

По словам главы министерства Александра Туровского, в учреждении разместят учебные классы, мастерские, читальный зал с IT-зоной, медблок, столовая и другие помещения.

«По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе продолжается строительство новых объектов образования. Один из них построим в Химках в 2028 году. Новая школа примет 975 учащихся», — сказал Александр Туровский.