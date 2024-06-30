Школу в 5-м микрорайоне Жуковского достроят к 1 сентября

Новая школа появится в центре пятого микрорайона в Жуковском. Ее возводят в рамках нацпроекта «Образование». Завершить работы строители должны к 1 сентября.

Площадь учреждения составит 16 тысяч 800 квадратных метров. Здесь разместятся 57 кабинетов, два спортивных зала, актовый зал на 400 мест, библиотека, мастерские и научные лаборатории. Работы идут с опережением графика. На объекте трудятся почти 200 человек.

«Объект в хорошей готовности. На площадке необходимое количество материалов, людей. Подведены все наружные сети, активно ведутся отделочные работы, финишные отделочные работы, благоустройство территории, ограждение. Завезены уже оборудование пищеблока, актового зала, поэтому все идет по плану», — рассказал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

На пришкольной территории размером более двух гектаров разместятся мини-стадион, игровые площадки и места для отдыха. К работам по благоустройству приступят в июле. О готовности объекта глава Жуковского рассказал жителям в рамках выездной администрации.